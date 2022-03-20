«Уфа» — «Краснодар»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Краснодара» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Краснодар».
«Уфа»: Беленов, Йокич, Ботака-Иобома, Никитин, Плиев, Кротов, Мрзляк, Фищенко, Тьягу, Ортис, Агаларов.
Запасные: Чичкан, Сухов, Милетич, Касинтура, Иванов, Камилов, Голубев, Урунов, Емельянов, Саплинов.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Газинский, Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин.
Запасные: Городов, Агкацев, Бородин, Пивоваров, Якимов, Рейхмен, Попов, Манелов, Самко.
«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (17) — на 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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