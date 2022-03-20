Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уфа» — «Краснодар»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

«Уфа» — «Краснодар»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Краснодара» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Краснодар».

«Уфа»: Беленов, Йокич, Ботака-Иобома, Никитин, Плиев, Кротов, Мрзляк, Фищенко, Тьягу, Ортис, Агаларов.

Запасные: Чичкан, Сухов, Милетич, Касинтура, Иванов, Камилов, Голубев, Урунов, Емельянов, Саплинов.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Газинский, Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин.

Запасные: Городов, Агкацев, Бородин, Пивоваров, Якимов, Рейхмен, Попов, Манелов, Самко.

«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (17) — на 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022