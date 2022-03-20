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Рыболовлев намерен уволить тренера, вице-президента и спортивного директора «Монако»

Рыболовлев намерен уволить тренера, вице-президента и спортивного директора «Монако»
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Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев намерен провести существенные кадровые перестановки в структуре клуба, информирует L’Equipe.

Согласно сведениям источника, российский бизнесмен недоволен последними результатами монегасков. В планы Рыболовлева входит увольнение главного тренера Филиппа Клемана, вице-президента «Монако» Олега Петрова и спортивного директора клуба Пола Митчелла.

Отмечается, что решение Рыболовлева провести кадровую чистку останется в силе вне зависимости от результата ближайшего матча чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен».

Напомним, «Монако» в 28 матчах набрал 41 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1. Кроме того, монегаски вылетели из Лиги Европы, уступив на стадии 1/8 финала «Браге» со счётом 1:3 по сумме двух матчей.

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