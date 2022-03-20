Евсеев объяснил, почему российские клубы перестали добиваться международных успехов

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев объяснил, почему российские клубы перестали добиваться успехов на международной арене, несмотря на более профессиональный подход к футболу, нежели был раньше.

«Почему у российских клубов стало меньше международных успехов, хотя режим игроков стал строже? Раньше амбиций было больше. Хотелось играть с хорошими командами, хотелось играть в еврокубках. И заработать футболист тоже хотел. Премиальные за Лигу чемпионов были побольше, чем обычные зарплаты.

Нужно ли в России ввести потолок зарплат? Нет, не нужно. Цены во всём мире растут – это рынок. Любая команда хочет, чтобы у неё были лучшие игроки», — сказал Вадим Евсеев в видео на YouTube-канале «Невиданный футбол».