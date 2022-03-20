Головин – в стартовом составе «Монако» на матч с «ПСЖ»

Сегодня, 20 марта, в матче 29-го тура французской Лиги 1 «Монако» встретится с «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. Матч обслужит авторитетная бригада арбитров, которую возглавит Бенуа Бастьен.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике, Жеан Лукас, Тчуамени, Фофана, Желсон Мартинш, Головин, Бен-Йеддер.

«Пари Сен-Жермен»: Доннарумма, Нуну Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Данилу Перейра, Верратти, Паредес, Вейналдум, Мбаппе, Неймар.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 28 матчах 65 очков. «Монако» (41) — на 9-м месте в таблице.