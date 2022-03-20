«Видимо, давно в таблицу не смотрели». Евсеев – о желании «Спартака» бороться за 1-е место

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев не считает провалом работу Шамиля Газизова в «Спартаке».
«Кто сказал, что у Газизова не получилось в «Спартаке»? На момент его ухода «Спартак» был на первом месте. То, что происходит сейчас, это вопрос непосредственно хозяина «Спартака» и Газизова. Его брали для того, чтобы команда была на первом месте – он это выполнил. Сейчас он ушёл, и где «Спартак»?
Когда он пришёл, команда была на десятом месте. Я не считаю, что он действовал провально. То, что там какие-то подковёрные вещи ему говорят – про Кокорина, про Урунова… Ну вы определитесь, что вам надо — чтобы «Спартак» шёл на первом месте или что?
Посмотрим, когда они теперь будут на первом месте. Кто-то из их футболистов недавно сказал, что «Спартак» будет бороться за первое место. Видимо, он давно в таблицу не смотрел», — сказал Евсеев в видео на YouTube-канале «Невиданный футбол».
- 20 марта 2022
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