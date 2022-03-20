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ЦСКА — «Рубин»: Языджи оформил хет-трик

ЦСКА — «Рубин»: Языджи оформил хет-трик
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В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает «Рубин». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Счёт к 89-й минуте — 6:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Рубин».

На 85-й минуте встречи с поля был удалён защитник «Рубина» Силвие Бегич, при этом арбитр назначил пенальти в ворота казанцев. Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи успешно реализовал 11-метровый удар и оформил хет-трик.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Егор Болховитин (Ленинградская область). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 встрече и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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