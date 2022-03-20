Селезнёв: Ракицкий сказал, что его ноги в России больше не будет

Экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнёв рассказал о недавнем общении с Ярославом Ракицким, который покинул «Зенит» на фоне обострившейся политической ситуации.
«Общался ли я в последнее время с Ракицким? Да. Ярик — чистый патриот. Он сразу сказал: «Больше ноги моей в России не будет». А его все критиковали до этого. Я знал, что он никогда не предаст родину.
Где Ракицкий хочет продолжить карьеру? Не знаю. Он сейчас в Турции», — приводит слова Селезнёва FanDay.
Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.
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