А. Березуцкий: Слуцкий справится с этим поражением, вряд ли ему нужна моя поддержка

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (6:1) высказался о наставнике казанской команды Леониде Слуцком.

«Вряд ли Слуцкий сейчас в хорошем настроении, но у него много опыта и регалий. Он справится с этим, вряд ли ему нужна моя поддержка», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Слуцкий занимал пост главного тренера ЦСКА с 2009 по 2016 год. Братья Алексей и Василий Березуцкие играли за московский клуб под его руководством.

Московский ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).