«Рубин» проиграл 7 из 9 последних матчей в РПЛ
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В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1. Таким образом, казанский клуб проиграл 7 из 9 последних матчей в чемпионате России.
«Рубин» проигрывал в матчах с ЦСКА (1:6), «Ростовом» (1:2 и 1:5), «Зенитом» (2:3), «Крыльями Советов» (0:2), «Нижним Новгородом» (1:2) и московским «Динамо» (2:3). При этом побеждала команда Леонида Слуцкого лишь дважды: в играх с «Сочи» (2:1) и «Ахматом» (2:1).
«Рубин» в 22 матчах набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Действующим победителем и лидером чемпионата страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
Новость по темеЦСКА разгромил «Рубин» в домашнем матче РПЛ со счётом 6:1
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