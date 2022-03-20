Созин: 6 из 7 голов в матче ЦСКА смотрел VAR. Им что, так нравятся повторы?

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал работу судей в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин» (6:1).

«Я не хочу упрекать судейство или вообще давать внимание ему, но для меня непонятно: 6 голов из 7 по несколько минут смотрел VAR. Не смотрели только пенальти, что удивительно. Явные и неявные голы, голы с ошибками – все смотрят и признают. На трибунах людям же вообще непонятно, зачем смотрят – им просто так повторы нравятся? Нужны какие-то объяснения, но их нет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Московский ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).