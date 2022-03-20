Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: 1:6 — это неуважение к Слуцкому. Думаю, после такого он уйдёт

Созин: 1:6 — это неуважение к Слуцкому. Думаю, после такого он уйдёт
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о выступлении казанского «Рубина» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским ЦСКА (1:6).

«Команде уровня «Рубина» нельзя так разваливаться. Да, первые два гола могут быть с ошибками, но 6:1 – неуважение к тренеру. Я к Слуцкому отношусь с большим уважением, он сам себя создал, работал в Европе. Но сейчас, видимо, контакта в команде нет. Думаю, после такого он уйдёт», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Московский ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).

Новость по теме
Созин: 6 из 7 голов в матче ЦСКА смотрел VAR. Им что, так нравятся повторы?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022