Созин: 1:6 — это неуважение к Слуцкому. Думаю, после такого он уйдёт
Поделиться
Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о выступлении казанского «Рубина» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским ЦСКА (1:6).
«Команде уровня «Рубина» нельзя так разваливаться. Да, первые два гола могут быть с ошибками, но 6:1 – неуважение к тренеру. Я к Слуцкому отношусь с большим уважением, он сам себя создал, работал в Европе. Но сейчас, видимо, контакта в команде нет. Думаю, после такого он уйдёт», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Московский ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).
Комментарии
- 20 марта 2022
-
17:16
-
17:12
-
17:00
-
16:55
-
16:54
-
16:49
-
16:49
-
16:40
-
16:39
-
16:32
-
16:32
-
16:29
-
16:18
-
16:14
-
16:13
-
15:58
-
15:54
-
15:53
-
15:48
-
15:32
-
15:31
-
15:23
-
15:19
-
15:16
-
15:06
-
14:55
-
14:48
-
14:42
-
14:41
-
14:29
-
14:27
-
14:22
-
14:16
-
14:09
-
14:03
Партнерский контент