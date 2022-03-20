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«Монако» разгромил «ПСЖ». Головин провёл на поле полтора тайма

«Монако» разгромил «ПСЖ». Головин провёл на поле полтора тайма
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Сегодня, 20 марта, в матче 29-го тура французской Лиги 1 «Монако» встретился с «Пари Сен-Жермен». Игра проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Матч обслуживала авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Бенуа Бастьен.

«Монако» открыл счёт на 25-й минуте матча – автором забитого мяча стал Виссам Бен-Йеддер. На 68-й минуте Кевин Фолланд своим голом удвоил преимущество монегасков на табло. На 84-й минуте Бен-Йеддер оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу хозяев.

Примечательно, что российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён лишь на 69-й минуте.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 29 матчах 65 очков. «Монако» (44) — на 7-м месте в таблице.

Франция - Лига 1. 29-й тур
20 марта 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Бен-Йеддер – 25'   2:0 Фолланд – 68'   3:0 Бен-Йеддер – 84' (пен)
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