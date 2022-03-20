«Монако» разгромил «ПСЖ». Головин провёл на поле полтора тайма

Сегодня, 20 марта, в матче 29-го тура французской Лиги 1 «Монако» встретился с «Пари Сен-Жермен». Игра проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Матч обслуживала авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Бенуа Бастьен.
«Монако» открыл счёт на 25-й минуте матча – автором забитого мяча стал Виссам Бен-Йеддер. На 68-й минуте Кевин Фолланд своим голом удвоил преимущество монегасков на табло. На 84-й минуте Бен-Йеддер оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу хозяев.
Примечательно, что российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён лишь на 69-й минуте.
Напомним, «Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 29 матчах 65 очков. «Монако» (44) — на 7-м месте в таблице.
- 20 марта 2022
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