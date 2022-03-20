Сергей Иванов: на российских стадионах нет пива по вине футбольных фанатов

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поделился мнением о ситуации с продажей пива на стадионах. Он обвинил футбольных болельщиков в том, что из-за них пиво не продаётся на стадионах.



«Что касается антикризисных мер, то, кроме пива, ничего не нужно. На российских стадионах нет пива по вине футбольных фанатов — от этого страдают все другие виды спорта», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Вопрос продажи пива на стадионах уже неоднократно поднимался. Клубы выступают за продажу напитка с целью получения дополнительной прибыли. При этом пока вопрос никак не удаётся решить.



Напомним, после отстранения российских клубов и сборных от международных турниров вновь начали активно обсуждать вопрос реформирования РПЛ.