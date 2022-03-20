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Сергей Иванов: на российских стадионах нет пива по вине футбольных фанатов

Сергей Иванов: на российских стадионах нет пива по вине футбольных фанатов
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Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поделился мнением о ситуации с продажей пива на стадионах. Он обвинил футбольных болельщиков в том, что из-за них пиво не продаётся на стадионах.

«Что касается антикризисных мер, то, кроме пива, ничего не нужно. На российских стадионах нет пива по вине футбольных фанатов — от этого страдают все другие виды спорта», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Вопрос продажи пива на стадионах уже неоднократно поднимался. Клубы выступают за продажу напитка с целью получения дополнительной прибыли. При этом пока вопрос никак не удаётся решить.

Напомним, после отстранения российских клубов и сборных от международных турниров вновь начали активно обсуждать вопрос реформирования РПЛ.

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