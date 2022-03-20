Языджи оформлял хет-трик, армейцы отмечали разгром над «Рубином». Лучшие фото матча

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (6:1).
«Начали активно с первых минут, это очень понравилось. Забили два быстрых гола. Порадовало, что ребята не сбавили обороты, даже когда пропустили необязательный гол. Во втором тайме играли спокойно, на результат.
Отдельную работу проводим с каждым игроком, а не только с Языджи. Все наши новички очень хорошего уровня. Языджи просто постоянно настроен, получает удовольствие от игры.
Верно ли будет сказать, что возвращение брата много добавило команде и мне? Он не добавил, а связку восстановил. Василий очень много нам принёс, это правда. Наши взгляды на футбол и наше понимание футбола практически идентичны. Он это постоянно отрицает, конечно, но это так. У нас есть какие-то различия, если разбирать нас на мелкие детали, но в целом мы сходимся во всём.
Я не смотрю в турнирную таблицу. Наша задача побеждать в каждом матче. Стараемся это делать. Посмотрим в конце сезона», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (25) — на 10-м месте.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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