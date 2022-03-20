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Хет-трик Языджи — в видеообзоре разгромной победы ЦСКА над «Рубином»

Хет-трик Языджи — в видеообзоре разгромной победы ЦСКА над «Рубином»
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Сегодня, 20 марта, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

На 5-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. На 11-й минуте хавбек армейцев Жан-Филипп Гбамен забил свой дебютный гол за московскую команду и упрочил преимущество хозяев в счёте. На 24-й минуте полузащитник ЦСКА Хесус Медина довёл счёт до разгромного. Через две минуты хавбек московского клуба Хорхе Карраскаль отправил четвёртый безответный мяч в ворота «Рубина». На 38-й минуте полузащитник «Рубина» Константин Кучаев сократил отставание казанской команды в счёте, но не праздновал гол. Ещё через шесть минут хавбек казанцев Александр Ломовицкий получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Права на видео принадлежат РПЛ. Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».

На 67-й минуте встречи Языджи оформил дубль. В концовке встречи «Рубин» лишился ещё одного игрока — поле покинул защитник Силвие Бегич, получивший две жёлтые карточки. Арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал Языджи.

ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (25) — на 10-м месте.

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