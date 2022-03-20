Головин прокомментировал разгромную победу «Монако» в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» (3:0).

«Готовились как к обычной игре чемпионата. Понятно, что «ПСЖ» это большой клуб, команда располагает очень сильным подбором футболистов, и это принципиальное противостояние, но мы всегда стараемся победить и отталкиваться от себя. Очень рад, что получилось выиграть такой матч.



Победу эту мы полностью заслужили. Она абсолютно справедлива. В первом тайме и по моментам, и по игровому преимуществу превзошли их и повели в счёте. После перерыва игра чуть выровнялась. У них тоже была возможность забить, но мы очень вовремя сделали счёт 2:0. Считаю, что выиграли по делу. Со здоровьем сейчас никаких проблем нет. Да, был определённый отрезок, когда пришлось пропустить несколько матчей, но сейчас всё хорошо. Здорово, что сыграл сегодня в стартовом составе и помог команде одержать победу», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.