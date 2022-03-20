Магнуссон рассказал об ощущениях после возвращения на поле с апреля 2021 года

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал возвращение на поле после травмы. Из-за неё он не играл с апреля 2021 года.



«Вернуться после травмы, когда отсутствовал целый год — это всегда эмоциональный момент Очень горжусь собой. Благодарен докторам, а также всем, кто поддерживал меня на пути восстановления. Очень здорово вернуться на поле!» — сказал Магнуссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Исландский футболист принял участие в матче 22-го тура РПЛ, в котором ЦСКА встречался с «Рубином». Матч завершился победой хозяев со счётом 6:1. В составе армейцев хет-трик оформил Юсуф Языджи.

ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (25) — на 10-м месте.