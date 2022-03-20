Хёрдур Магнуссон: я бесконечно уважаю ЦСКА. Очень рад находиться в Москве

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон ответил на вопрос о возможном уходе из московского клуба. Исландец дал понять, что не планирует покидать команду.



«Как вы могли заметить, мы выиграли очень много матчей подряд. Мы очень близки в команде. ЦСКА может быть счастлив насчёт атмосферы между игроками в команде.



Соглашусь с тем, что сейчас впервые такая благоприятная атмосфера с момента моего прихода. Хотя когда я приходил, то атмосфера тоже была хорошей. Мы проходим через сложное время, но вы не можете видеть всё со стороны. Очень рад видеть фанатов и всех, кто нас поддерживает. Их очень много — почти полный стадион. Это то, что мы хотели увидеть. Сегодняшняя победа над «Рубином» для наших фанатов.



Что касается моего будущего, я футболист ЦСКА, у меня есть контракт. И я бесконечно уважаю этот клуб. Это моя первая игра после травмы, поэтому нам нужно просто посмотреть: нужен ли я буду ЦСКА, захотят ли они видеть меня в команде. Я очень рад находиться в Москве», — передаёт слова Магнуссона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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