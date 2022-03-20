Иванов: все думают, что ВЭБ спонсоры ЦСКА — это враньё. Они ни копейки денег клубу не дают

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался о влиянии санкций на футбол в контексте спонсирования клубов госкорпорациями. Он заявил, что ВЭБ, попавший под санкции, не имеет никакого отношения к ЦСКА.



«Нужно ли сокращать бюджет «Газпрома» и РЖД на финансирование? Это дело этих корпораций — в том числе и ВЭБ. Почему-то все думают, что они спонсоры ЦСКА — это враньё. ВЭБ ни копейки денег ЦСКА не даёт: у клуба другие частные спонсоры. ВЭБ владелец по залогу той арены, где мы сейчас стоим», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после отстранения российских клубов и сборных от международных турниров вновь начали активно обсуждать вопрос реформирования РПЛ.