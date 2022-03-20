Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем в «Рубине»

Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем в «Рубине»
Комментарии

Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался о своём будущем в казанском клубе.

«Останусь ли я в «Рубине?» Пока не знаю», — цитирует Кварацхелию «РБ Спорт».

Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего хавбека в € 16 млн.

«Рубин» набрал 25 очков в 22 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).

Новость по теме
В «Рубине» объявили стоимость Хвичи Кварацхелии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022