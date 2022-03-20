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Агент Языджи: два дня назад Юсуф сказал: «Я был бы счастлив, если бы сделал хет-трик»

Агент Языджи: два дня назад Юсуф сказал: «Я был бы счастлив, если бы сделал хет-трик»
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Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал игру турецкого футболиста в матче 22-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу москвичей, а Языджи оформил хет-трик.

«Юсуф — невероятный человек. Нет предела тому, что он может делать, когда чувствует себя хорошо. Два дня назад он сказал: я был бы счастлив, если бы сделал хет-трик, — и он это сделал. Спортивный комментатор в Турции сказал: «Почему бы вам не забить головой. Да и вообще не забивать столько, сколько хотите?» Сегодня вы всё видели. Поверьте, это только начало», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (25) — на 10-м месте.

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