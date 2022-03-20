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«Крылья Советов» обыграли «Сочи», забив победный гол в добавленное время

«Крылья Советов» обыграли «Сочи», забив победный гол в добавленное время
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Сегодня, 20 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Сочи» принимал «Крылья Советов». Гости одержали победу — 3:2.

На 45-й минуте счёт открыл нападающий гостей Максим Глушенков, ему ассистировал Антон Зиньковский. С 63-й минуты «Сочи» играл в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал защитник Сергей Терехов. На 78-й минуте защитник «Крыльев» Юрий Горшков реализовал пенальти в ворота «Сочи».

Через две минуты форвард «Сочи» Георгий Мелказде отыграл один мяч, голевой пас отдал Ивелин Попов. На 83-й минуте счёт сравнял хавбек хозяев Артём Макарчук, результативную передачу оформил Попов. На 90-й минуте после передачи Горшкова забил полузащитник «Крыльев Советов» Зиньковский.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

«Сочи» набрал 38 очков в 22 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (32) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
20 марта 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
0:1 Глушенков – 45'   0:2 Горшков – 78' (пен)   1:2 Мелкадзе – 80'   2:2 Макарчук – 83'   2:3 Зиньковский – 90'
Удаления: Терехов – 63' / нет
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