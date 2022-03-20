Гол Тиля не спас «Фейеноорд» от поражения в матче с «Аяксом»

В Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» состоялся центральный матч 27-го тура чемпионата Нидерландов. «Аякс» принимал «Фейеноорд». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.



Уже на 8-й минуте Луис Синистерра вывел гостей вперёд. На 24-й минуте Себастьян Аллер восстановил равновесие в счёте. Уже через четыре минуты полузащитник «Спартака» Гус Тиль, который выступает за «Фейеноорд» на правах аренды, вновь вывел свою команду вперёд.



Но удержать победный счёт роттердамцам не удалось. На 78-й минуте Душан Тадич сравнял счёт, а на 86-й минуте Антони принёс «Аяксу» победу.



«Аякс» возглавляет турнирную таблицу Эредивизии. Амстердамцы набрали 66 очков. «Фейеноорд» находится на третьем месте с 55 очками.