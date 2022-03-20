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Гол Тиля не спас «Фейеноорд» от поражения в матче с «Аяксом»

Гол Тиля не спас «Фейеноорд» от поражения в матче с «Аяксом»
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В Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» состоялся центральный матч 27-го тура чемпионата Нидерландов. «Аякс» принимал «Фейеноорд». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Уже на 8-й минуте Луис Синистерра вывел гостей вперёд. На 24-й минуте Себастьян Аллер восстановил равновесие в счёте. Уже через четыре минуты полузащитник «Спартака» Гус Тиль, который выступает за «Фейеноорд» на правах аренды, вновь вывел свою команду вперёд.

Но удержать победный счёт роттердамцам не удалось. На 78-й минуте Душан Тадич сравнял счёт, а на 86-й минуте Антони принёс «Аяксу» победу.

«Аякс» возглавляет турнирную таблицу Эредивизии. Амстердамцы набрали 66 очков. «Фейеноорд» находится на третьем месте с 55 очками.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 27-й тур
20 марта 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
3 : 2
Фейеноорд
Роттердам
0:1 Синистерра – 8'   1:1 Аллер – 24'   1:2 Тиль – 28'   2:2 Тадич – 78'   3:2 Антони – 86'
Удаления: Антони – 90+4' / нет
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