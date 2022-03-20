«Реал» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хуан Мунуэра. Ему будут помогать ассистенты Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Андрес Фуэнтес.



После 28 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 51 очком находится на четвёртом месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

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