«Динамо» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».



«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Лаксальт, Моро, Фомин, Шиманьски, Грулёв, Захарян, Тюкавин.



Запасные: Лещук, Варела, Кутицкий, Плиев, Скопинцев, Сазонов, Сулаквелидзе, Гладышев, Макаров, Лесовой, Н’Жье, Смолов.



«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелёхин, Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин, Полоз, Комличенко.



Запасные: Бабурин, Дьячков, Мухин, Поярков, Кочканян, Селява, Сухомлинов, Мельников, Соу, Голенков, Турищев.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов (оба — Краснодар). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).