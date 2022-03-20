Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

«Динамо» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Лаксальт, Моро, Фомин, Шиманьски, Грулёв, Захарян, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Варела, Кутицкий, Плиев, Скопинцев, Сазонов, Сулаквелидзе, Гладышев, Макаров, Лесовой, Н’Жье, Смолов.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелёхин, Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Мухин, Поярков, Кочканян, Селява, Сухомлинов, Мельников, Соу, Голенков, Турищев.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов (оба — Краснодар). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022