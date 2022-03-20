Отец Агаларова оценил игру сына в матче с «Краснодаром». Нападающий забил впервые с ноября

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал гол своего сына в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром». В концовке Агаларов реализовал пенальти и принёс своей команде ничью (1:1). Форвард забил впервые с ноября 2021 года.



«Думаю, Гамид провёл хорошую игру с «Краснодаром»! Забил пенальти в конце матча. Был и другой момент с хорошей передачей и попаданием в перекладину. По игре он очень неплохо смотрелся.



Вызов в главную сборную страны? Вызов есть, молодёжная сборная определилась со списком. Ничего страшного! Нужно пройти все этапы. Затем, если главный тренер посчитает нужным пригласить Гамида, — будет хорошо! Если нет — тоже ничего страшного», — сказал Руслан Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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