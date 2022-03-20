Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Агаларова оценил игру сына в матче с «Краснодаром». Нападающий забил впервые с ноября

Отец Агаларова оценил игру сына в матче с «Краснодаром». Нападающий забил впервые с ноября
Комментарии

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал гол своего сына в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром». В концовке Агаларов реализовал пенальти и принёс своей команде ничью (1:1). Форвард забил впервые с ноября 2021 года.

«Думаю, Гамид провёл хорошую игру с «Краснодаром»! Забил пенальти в конце матча. Был и другой момент с хорошей передачей и попаданием в перекладину. По игре он очень неплохо смотрелся.

Вызов в главную сборную страны? Вызов есть, молодёжная сборная определилась со списком. Ничего страшного! Нужно пройти все этапы. Затем, если главный тренер посчитает нужным пригласить Гамида, — будет хорошо! Если нет — тоже ничего страшного», — сказал Руслан Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме
Гол Агаларова спас «Уфу» от поражения в матче с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022