В «Сочи» остались недовольны судейством в матче с «Крыльями Советов»

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко подвёл итоги матча 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча завершилась победой самарцев со счётом 3:2. Рубашко признался, что в команде остались недовольны работой арбитров.



«Главный тренер пояснил, что не получилось у команды. Нужно подразобрать какие-то вещи. Есть небольшие вопросы по судейству: например, жёлтые карточки Терехова. Сомневаюсь, что они были — вторая так точно», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



«Сочи» набрал 38 очков в 22 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (32) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).