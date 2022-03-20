«Севилья» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд на матч 29-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Реала Сосьедад» на матч 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Реал Сосьедад».



«Севилья»: Боно, Аугустинсон, Кунде, Навас, Гудель, Дилейни, Торрес, Окампос, Эль-Хаддади, Корона, Марсьяль.



Запасные: Дмитрович, Диас, Кармона, Монтьель, Салас, Жордан, Ламела, Ракитич, Сарсана, Крус, Эн-Несири, Ромеро.



«Реал Сосьедад»: Ремиро, Рико, Ле Норман, Элустондо, Сальдуа, Мерино, Субименди, Янузай, Рафинья, Порту, Сёрлот.



Запасные: Райан, Горосабель, Досагарат, Ухия, Гевара, Альдалур, Ильярраменди, Сильва, Субельдия, Исак, Мартин.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Хуан Юсте Хименес и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Фернандо Роман Роман.