Федотов прокомментировал поражение «Сочи» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:3).



«Сумбурное и нервное начало было в исполнении нашей команды, но затем парни взяли игру под контроль. Хорошо прессинговали, забирали мяч. Не хватило остроты. Хотели усилить игру заменами, и, как показал дальнейший ход событий, это сработало. Мы знали, что получится хорошее усиление, но удаление спутало все карты. Отдам должное, команда продолжила демонстрировать характер, забила два прекрасных гола.



В концовке нам не хватило концентрации. Этот сумасшедший удар (Зиньковского. — Прим. «Чемпионата») не позволил нам сегодня взять очки. Соперник проявил хорошую реализацию. Хочу ещё раз отметить, что вдесятером команда до конца хотела вырвать победу», — цитирует Федотова официальный сайт «Сочи».