«Бетис» и «Сельта» разошлись миром в матче чемпионата Испании

Сегодня, 20 марта, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» принимала «Бетис». Команды не сумели выявить победителя, счёт – 0:0.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервным рефери выступал Мануэль Перес Эрнандес.



После 29 сыгранных туров «Бетис» располагается на пятом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Огурцы» имеют в своём активе 50 очков. «Сельта» с 36 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (66). Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».

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