Осинькин — о победе «Крыльев Советов» над «Сочи»: очень тяжёлый матч. Нам повезло

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2).
«Очень тяжёлая игра. Но в то же время весёлая для зрителей. Когда одна команда ведёт 2:0, удаление, пропускаем два гола, хозяева отыгрываются за короткий промежуток времени. Для зрителей это всё очень интересно. Смотрибельно.
Но есть вопросы к тому, что мы позволили в концовке сопернику вернуться в игру. Я посмотрел голы, которые мы пропустили. Они по-настоящему качественные. Они не зависели от преимущества на одного игрока. Это моменты, в которых было индивидуально сильно сыграно.
Игра была на высоких скоростях, высокой плотности, было много единоборств, много жёлтых карточек. Сложно было до удаления. Мы на какой-то отрезок вжались в свою штрафную. Непросто было после этого поднять игру. Качественная игра «Сочи». Очень тяжело нам было. При равной игре большую часть матча нам повезло», — цитирует Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».
- 20 марта 2022
-
21:43
-
21:38
-
21:25
-
21:22
-
21:21
-
21:09
-
21:00
-
20:33
-
20:22
-
20:18
-
20:14
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
19:41
-
19:34
-
19:21
-
19:15
-
19:07
-
19:00
-
18:38
-
18:26
-
18:16
-
18:12
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
17:41
-
17:34
-
17:34
-
17:28
-
17:23
-
17:20
-
17:16
-
17:12