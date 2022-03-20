Осинькин — о победе «Крыльев Советов» над «Сочи»: очень тяжёлый матч. Нам повезло

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2).



«Очень тяжёлая игра. Но в то же время весёлая для зрителей. Когда одна команда ведёт 2:0, удаление, пропускаем два гола, хозяева отыгрываются за короткий промежуток времени. Для зрителей это всё очень интересно. Смотрибельно.



Но есть вопросы к тому, что мы позволили в концовке сопернику вернуться в игру. Я посмотрел голы, которые мы пропустили. Они по-настоящему качественные. Они не зависели от преимущества на одного игрока. Это моменты, в которых было индивидуально сильно сыграно.



Игра была на высоких скоростях, высокой плотности, было много единоборств, много жёлтых карточек. Сложно было до удаления. Мы на какой-то отрезок вжались в свою штрафную. Непросто было после этого поднять игру. Качественная игра «Сочи». Очень тяжело нам было. При равной игре большую часть матча нам повезло», — цитирует Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».