«Базель» обыграл «Грассхоппер», Чалов так и не вышел на поле

В Цюрихе завершился матч 27-го тура чемпионата Швейцарии. Местный «Грассхоппер» принимал «Базель». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
На 16-й минуте Лиам Миллар вывел гостей вперёд. Ещё до конца первого тайма «Грассхоппер» не только отыгрался, но и забил второй мяч. Отличились Кали Сане и Хаяо Кавабе. Впрочем, на перерыв команды ушли при равном счёте, гостям помог отыграться Михаэль Ланг.
А во втором тайме дубль оформил Адам Салаи. После этого счёт уже больше не менялся.
Отметим, что российский форвард «Базеля» Фёдор Чалов так и не вышел на поле. Он остался в запасе команды.
«Базель» с 50 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Цюриха» на 12 очков. «Грассхоппер» находится на 8-м месте с 27 очками.
- 20 марта 2022
-
21:43
-
21:38
-
21:25
-
21:22
-
21:21
-
21:09
-
21:00
-
20:33
-
20:22
-
20:18
-
20:14
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
19:41
-
19:34
-
19:21
-
19:15
-
19:07
-
19:00
-
18:38
-
18:26
-
18:16
-
18:12
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
17:41
-
17:34
-
17:34
-
17:28
-
17:23
-
17:20
-
17:16
-
17:12