«Базель» обыграл «Грассхоппер», Чалов так и не вышел на поле

В Цюрихе завершился матч 27-го тура чемпионата Швейцарии. Местный «Грассхоппер» принимал «Базель». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.



На 16-й минуте Лиам Миллар вывел гостей вперёд. Ещё до конца первого тайма «Грассхоппер» не только отыгрался, но и забил второй мяч. Отличились Кали Сане и Хаяо Кавабе. Впрочем, на перерыв команды ушли при равном счёте, гостям помог отыграться Михаэль Ланг.



А во втором тайме дубль оформил Адам Салаи. После этого счёт уже больше не менялся.



Отметим, что российский форвард «Базеля» Фёдор Чалов так и не вышел на поле. Он остался в запасе команды.



«Базель» с 50 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Цюриха» на 12 очков. «Грассхоппер» находится на 8-м месте с 27 очками.