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«Базель» обыграл «Грассхоппер», Чалов так и не вышел на поле

«Базель» обыграл «Грассхоппер», Чалов так и не вышел на поле
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В Цюрихе завершился матч 27-го тура чемпионата Швейцарии. Местный «Грассхоппер» принимал «Базель». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

На 16-й минуте Лиам Миллар вывел гостей вперёд. Ещё до конца первого тайма «Грассхоппер» не только отыгрался, но и забил второй мяч. Отличились Кали Сане и Хаяо Кавабе. Впрочем, на перерыв команды ушли при равном счёте, гостям помог отыграться Михаэль Ланг.

А во втором тайме дубль оформил Адам Салаи. После этого счёт уже больше не менялся.

Отметим, что российский форвард «Базеля» Фёдор Чалов так и не вышел на поле. Он остался в запасе команды.

«Базель» с 50 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Цюриха» на 12 очков. «Грассхоппер» находится на 8-м месте с 27 очками.

Швейцария - Суперлига. 27-й тур
20 марта 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Грассхоппер
Цюрих
Окончен
2 : 4
Базель
Базель
0:1 Миллар – 16'   1:1 Сене – 24'   2:1 Кавабэ – 38'   2:2 Ланг – 44'   2:3 Ад. Салаи – 52'   2:4 Ад. Салаи – 79'
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