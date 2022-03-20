«Динамо» добыло ничью с «Ростовом», забив ответный мяч с пенальти на 90-й минуте

Сегодня, 20 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» принимало «Ростов». Команды сыграли вничью — 1:1.
На 59-й минуте счёт открыл нападающий гостей Дмитрий Полоз, ему ассистировал Александр Сильянов. На 89-й минуте полузащитник «Ростова» Александр Селява нарушил правила в своей штрафной, после чего судья поставил пенальти в ворота жёлто-синих. К «точке» подошёл форвард «Динамо» Фёдор Смолов, который реализовал 11-метровый.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов (оба — Краснодар). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Динамо» набрало 43 очка в 22 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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