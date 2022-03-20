Лещенко: хотелось бы стать первыми, но не думаю, что у «Динамо» есть шансы на чемпионство

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко оценил перспективы «Динамо» в нынешнем сезоне. Сегодня, 20 марта, «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ сыграло вничью с «Ростовом» (1:1). Теперь «Динамо» отстаёт от лидирующего «Зенита» на пять очков.



«Немного блёклая игра от «Динамо»: комбинационной игры было маловато, хотя они старались. Сегодня не получилось. Приход Карпина оживил игру: «Ростову» очки были нужны как воздух! Ничья — закономерный исход.



Пять очков отрыва от «Зенита» — много. Очень хотелось бы стать первыми, но не думаю, что есть шансы на чемпионство. «Зенит» очень хорошо укомплектован. Возможно, в следующем сезоне поборемся, когда иностранцев не будет. Тогда и динамовская молодёжь сможет выстрелить», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.