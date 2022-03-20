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«Я горд и рад за пацанов». Карпин — о ничейном результате «Ростова» в матче с «Динамо»

«Я горд и рад за пацанов». Карпин — о ничейном результате «Ростова» в матче с «Динамо»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1. «Динамо» сравняло в концовке, реализовав пенальти.

«С точки зрения игры встреча складывалась в положительном ключе. Есть разочарование, что потеряли два очка. Если бы перед игрой сказали, глядя на составы «Динамо» и «Ростова», то ничья расценивалась бы как хороший результат. Нам создали один явный голевой момент, когда Захарян бил — больше ничего не могу припомнить у наших ворот.

Это при том, что мы играли с командой, которая идёт на втором месте со всеми иностранцами. И они играли против 18-летних мальчиков. Естественно, расцениваю результат как хороший. Рад за команду и за пацанов. Можно сказать, я горд», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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