Валерий Карпин высказался об отсутствии Заура Тедеева на матче с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об отсутствии тренера жёлто-синих Заура Тедеева на клубной скамейке запасных во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

«Если вы заметили, то на скамейке не было Заура Тадеева. Когда клуб сочтёт нужным, тогда и даст информацию по его отсутствию», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью — 1:1. «Динамо» сравняло в концовке, реализовав пенальти.

«Динамо» набрало 43 очка в 22 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).