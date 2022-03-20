Лещук прокомментировал ничью «Динамо» в матче с «Ростовом»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о ничьей в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«Очень хорошо сыграли в обороне, в команде нормальная обстановка, тренер сказал, что, возможно, в конце сезона это будет важное очко.



Ситуация с легионерами? У всех нормальное настроение, кто уезжает в сборные, готовы вернуться. Что у них в головах, не знаю. Шиманьски ничего о своём уходе не говорил. Все ждут ребят назад.



Задача на сезон выигрывать в каждой игре. Не получится — есть борьба за второе место и Кубок России.



Хочется играть, но у тренера такое видение, буду стараться, разные ситуации бывают», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» набрало 43 очка в 22 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).