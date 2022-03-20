Лещук прокомментировал ничью «Динамо» в матче с «Ростовом»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о ничьей в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).
«Очень хорошо сыграли в обороне, в команде нормальная обстановка, тренер сказал, что, возможно, в конце сезона это будет важное очко.
Ситуация с легионерами? У всех нормальное настроение, кто уезжает в сборные, готовы вернуться. Что у них в головах, не знаю. Шиманьски ничего о своём уходе не говорил. Все ждут ребят назад.
Задача на сезон выигрывать в каждой игре. Не получится — есть борьба за второе место и Кубок России.
Хочется играть, но у тренера такое видение, буду стараться, разные ситуации бывают», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Динамо» набрало 43 очка в 22 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 20 марта 2022
-
23:16
-
23:09
-
23:06
-
23:05
-
22:52
-
22:50
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:34
-
22:29
-
22:25
-
22:24
-
22:15
-
22:12
-
22:09
-
21:54
-
21:51
-
21:43
-
21:38
-
21:25
-
21:22
-
21:21
-
21:09
-
21:00
-
20:33
-
20:22
-
20:18
-
20:14
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
19:41
-
19:34