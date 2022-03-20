В «Ахмате» назвали дезинформацией новость о конфликте Талалаева и Семёнова

В «Ахмате» прокомментировали информацию, согласно которой у капитана команды Андрея Семёнова возник конфликт с главным тренером Андреем Талалаевым. Утверждалось, что в результате конфликта футболиста лишили капитанской повязки.



«Это полная дезинформация, не соответствующая действительности», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе «Ахмата».



Утверждалось, что перед матчем 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» Семёнов отказался надеть датчик. После этого Талалаев пригрозил игроку штрафом. Во время игры наставник грозненцев неоднократно делал замечания футболисту, а после матча, который закончился со счётом 3:2 в пользу «Локомотива», раскритиковал его в прессе.



При этом сам Семёнов грубо отвечал тренеру. После матча Талалаев принял решение увеличить штраф.



Семёнов посчитал претензии тренера необоснованными. Он отказался взять на себя вину за решающий гол «Локомотива». Но Талалаев остался недоволен тем, что игрок решил с ним спорить. В итоге штраф увеличился до 500 000 рублей, также тренер лишил футболиста капитанской повязки.

Новость по теме Источник: у Семёнова возник конфликт с Талалаевым, игрока лишили капитанской повязки