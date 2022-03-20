Карпин: поезд ещё какое-то время будет типичным транспортом для нас. Рекомендую и вам
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как жёлто-синие будут добираться на матчи.
«К сожалению, поезд ещё какое-то время будет типичным видом транспорта для нас, как я понимаю. Рекомендую и вам этот тип транспорта. Футболистам — нежелательно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Напомним, сегодня, 20 марта, «Динамо» и «Ростов» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли вничью — 1:1. «Динамо» сравняло счёт в концовке, реализовав пенальти.
«Динамо» набрало 43 очка в 22 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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