«Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Сегодня, 20 марта, на стадионе «Сити Граунд» в городе Ноттингем в рамках 1/4 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 «Ноттингем Форест» принимал «Ливерпуль». Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит во втором тайме. На 78-й минуте отличился нападающий Диогу Жота, ему ассистировал Константинос Цимикас.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему помогают ассистенты Ричард Уэст и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Кевин Френд.



Таким образом, «Ливерпуль» вышел в полуфинал Кубка Англии, а «Ноттингем Форест» завершил участие в турнире. Действующим чемпионом Англии является «Лестер Сити». В финальном матче прошлого года «лисы» обыграли «Челси» со счётом 1:0.