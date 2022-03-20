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«Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» и вышел в полуфинал Кубка Англии
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Сегодня, 20 марта, на стадионе «Сити Граунд» в городе Ноттингем в рамках 1/4 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 «Ноттингем Форест» принимал «Ливерпуль». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 78-й минуте отличился нападающий Диогу Жота, ему ассистировал Константинос Цимикас.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему помогают ассистенты Ричард Уэст и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Кевин Френд.

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в полуфинал Кубка Англии, а «Ноттингем Форест» завершил участие в турнире. Действующим чемпионом Англии является «Лестер Сити». В финальном матче прошлого года «лисы» обыграли «Челси» со счётом 1:0.

Кубок Англии. 1/4 финала
20 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Жота – 78'
Комментарии
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