Глебов рассказал о мотивации ехать в сборную после отстранения России от соревнований

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о своей мотивации ехать в сборную России после её отстранения от международных соревнований.
«Какая мотивация ехать в сборную? Доказывать, что не просто так вызвали. Не так важно: будет товарищеская игра или просто тренировки. Надо работать.
Что касается понимания, что сборная нужна, там посмотрят на реакцию футболистов, что не будет никаких официальных игр. Нужно ехать и доказывать, что не просто так получил вызов в сборную, и работать», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее УЕФА и ФИФА приняли совместное решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Решение футбольных организаций исключить представителей России из крупных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.
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