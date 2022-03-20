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Глебов рассказал о мотивации ехать в сборную после отстранения России от соревнований

Глебов рассказал о мотивации ехать в сборную после отстранения России от соревнований
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о своей мотивации ехать в сборную России после её отстранения от международных соревнований.

«Какая мотивация ехать в сборную? Доказывать, что не просто так вызвали. Не так важно: будет товарищеская игра или просто тренировки. Надо работать.

Что касается понимания, что сборная нужна, там посмотрят на реакцию футболистов, что не будет никаких официальных игр. Нужно ехать и доказывать, что не просто так получил вызов в сборную, и работать», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее УЕФА и ФИФА приняли совместное решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Решение футбольных организаций исключить представителей России из крупных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.

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