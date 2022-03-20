Глебов: как будто бы Карпин и не уходил. Было чувство, что он рядом — просто его нет

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал возвращение Валерия Карпина на пост главного тренера. Футболист признался, что команда быстро адаптировалась к работе с тренером.
«Как будто бы Карпин и не уходил. Было чувство, что он рядом — просто его нет. Все требования мы плюс-минус выполняли и без него. Сейчас он пришёл — все требования те же остались», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 20 марта, «Ростов» в матче 22-го тура РПЛ сыграл вничью с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Динамо» набрало 43 очка в 22 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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