Данил Глебов: после ухода легионеров сильно ничего не поменялось

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, как на команде сказался уход легионеров. Ранее «Ростов» покинула целая группа иностранных игроков.



«Как видите, после ухода легионеров сильно ничего не поменялось. Думаю, их мотивация — семейные моменты. Не знаю, не вдавался в подробности. Если уехали, значит, была причина. Я разговаривал с иностранцами, сказал им: «Не переживайте, всё хорошо». Они мне сказали: «Окей, окей». Ну, видимо, какие-то моменты были внутри, которые перевесили — после чего они решили уехать. Посмотрим, вернётся ли кто-то.



Нормально работается — это жизнь. Сложилась такая ситуация: делать на этом акцент не нужно. Нужно тренироваться, выходить и выигрывать», — передаёт слова Глебова корреспондент «РБ Спорт».

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