Данил Глебов: после ухода легионеров сильно ничего не поменялось
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, как на команде сказался уход легионеров. Ранее «Ростов» покинула целая группа иностранных игроков.
«Как видите, после ухода легионеров сильно ничего не поменялось. Думаю, их мотивация — семейные моменты. Не знаю, не вдавался в подробности. Если уехали, значит, была причина. Я разговаривал с иностранцами, сказал им: «Не переживайте, всё хорошо». Они мне сказали: «Окей, окей». Ну, видимо, какие-то моменты были внутри, которые перевесили — после чего они решили уехать. Посмотрим, вернётся ли кто-то.
Нормально работается — это жизнь. Сложилась такая ситуация: делать на этом акцент не нужно. Нужно тренироваться, выходить и выигрывать», — передаёт слова Глебова корреспондент «РБ Спорт».
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