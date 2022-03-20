Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» оторвался от «Динамо», ЦСКА закрепился на 3-м месте

Завершились все матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. По итогам матчей тура произошли некоторые изменения в турнирной таблице.



«Зенит» сохраняет лидерство. Сине-бело-голубые набрали 48 очков, обыграв тульский «Арсенал» (3:0). Теперь «Зенит» опережает «Динамо», занимающее второе место, на пять очков. Москвичи в 22-м туре сыграли вничью с «Ростовом» (1:1). К «Динамо» приблизился ЦСКА. Армейцы разгромили «Рубин» со счётом 6:1 и набрали 42 очка.



Четвёртое место занимает ФК «Сочи». Южане в 22-м туре уступили «Крыльям Советов» (2:3). У сочинцев 38 очков. Топ-5 замыкает «Краснодар», набравший 36 очков. «Быки» в 22-м туре разошлись миром в матче с «Уфой» (1:1).



Шестое место занимает «Локомотив», который в 22-м туре обыграл «Ахмат» (3:2). У москвичей 34 очка. Далее располагаются «Крылья Советов» (32), а за ними — «Ахмат» (31).



Девятое место занимает московский «Спартак». Красно-белые в 22-м туре потеряли очки в матче с «Нижним Новгородом» (1:1). У «Спартака» 27 очков. Следом за ним располагается «Рубин» (25). «Нижний Новгород» — 11-й, команда набрала 24 очка. «Ростов» с 22 очками находится на 12-м месте.



«Урал», уступивший в матче 22-го тура «Химкам» (0:1), занимает 13-е место, набрав 20 очков. Столько же очков у «Арсенала», который находится на 14-м месте. «Уфа» занимает 15-е место (18), а замыкают турнирную таблицу «Химки» (18).