Фёдор Смолов вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов отличился взятием ворот в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). Фёдор реализовал пенальти, который принёс его команде ничью.
Данный мяч стал 92-м для форварда в чемпионате России, что позволило Смолову выйти на четвёртое место в списке лучших бомбардиров первенства. Отмечается, что динамовец обошёл экс-нападающего «Ростова» Дмитрия Кириченко, у которого 91 гол в РПЛ.
Больше Смолова забили только бывший форвард «Локомотива» Роман Павлюченко (94), экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков (133) и действующий игрок «Зенита» Артём Дзюба (147).
Смолов с января текущего года выступает за «Динамо». В нынешнем розыгрыше чемпионата России у нападающего 10 голов в 19 матчах.
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