«Реал» — «Барселона»: Торрес довёл счёт до разгромного

В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Барселону».
На 47-й минуте форвард «Барсы» Ферран Торрес довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Пьер-Эмерик Обамеянг. Ранее на 29-й минуте отличился Обамеянг, ему ассистировал Усман Дембеле. На 38-й минуте преимущество каталонцев удвоил защитник Рональд Араухо, голевой пас отдал Дембеле.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хуан Мунуэра. Ему помогают ассистенты Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Андрес Фуэнтес.
После 28 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 51 очком находится на четвёртом месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
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