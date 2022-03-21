«Аталанта» с минимальным счётом обыграла «Болонью» в матче Серии А
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В Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» завершился матч 30-го тура Серии А. «Болонья принимала «Аталанту». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит уже в концовке. На 82-й минуте Мустафа Эльхаджи Сиссе открыл счёт, этот мяч стал победным. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в заявку команды из-за повреждения.
«Аталанта» набрала 51 очко. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 33 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице. В следующем туре Серии А «Аталанта» будет принимать «Наполи», а «Болонья» сыграет с «Миланом».
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