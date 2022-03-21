Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» с минимальным счётом обыграла «Болонью» в матче Серии А

«Аталанта» с минимальным счётом обыграла «Болонью» в матче Серии А
Комментарии

В Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» завершился матч 30-го тура Серии А. «Болонья принимала «Аталанту». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит уже в концовке. На 82-й минуте Мустафа Эльхаджи Сиссе открыл счёт, этот мяч стал победным. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в заявку команды из-за повреждения.

«Аталанта» набрала 51 очко. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 33 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице. В следующем туре Серии А «Аталанта» будет принимать «Наполи», а «Болонья» сыграет с «Миланом».

Италия - Серия А. 30-й тур
20 марта 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
0 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Cissé – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022