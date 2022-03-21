Дани Алвес сыграл 400 матчей за «Барселону»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес в матче с мадридским «Реалом» провёл 400-ю игру в футболке сине-гранатовых.
Встреча 29-го тура Примеры проходила на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:0. Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль, по голу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.
Гол Торреса в матче «Реал» — «Барселона».
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Дани Алвес вышел на замену на 86-й минуте. Он играл за «Барселону» с 2008 по 2016 год. Затем переходил в другие команды и сенсационно вернулся в ноябре 2021-го. Игра с «Реалом» стала для бразильца шестой в этом сезоне и позволила ему достичь отметки в 400 матчей за каталонцев.
В списке игроков, которые провели больше всего матчей за клуб, Алвес на 11-м месте. На первой строчке Лионель Месси — 778. Десятку замыкает Гильермо Амор, у которого 416 игр. Контракт Дани Алвеса с «Барселоной» истекает в июне 2022-го.
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