«Матч мечты». Йорди Круифф – о разгромной победе «Барсы» над «Реалом»

48-летний бывший полузащитник «Барселоны» Йорди Круифф, сын легендарного голландского футболиста Йохана Круиффа, занимающий пост в спортивном департаменте сине-гранатовых, высказался о победе каталонцев в выездной игре 29-го тура чемпионата Испании над мадридским «Реалом» (4:0).

«Матч мечты, это очень сильная команда. Мы не могли и мечтать о большем. Что бы произошло, если бы мы имели текущие условия в начале сезона? Никто не может знать, но мы все можем представить.

Независимо от разницы в очках, играть на выезде всегда тяжело. Уже месяц команда находится на эмоциональном подъёме и играет в интересный футбол. Безусловно, мы должны продолжать работать.

Все в «Барселоне» гордятся этой командой, но мы должны продолжать в том же духе. Легко начинать сравнивать, когда начинаешь выигрывать, и критиковать, когда проигрываешь, но мы этого не делаем. Наша команда ещё молода», — приводятся слова Круиффа в «Твиттере» BarçaTimes.

Торрес забивает с передачи Обамеянга в матче «Реал» — «Барселона».

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