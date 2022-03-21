«Это моя вина». Карло Анчелотти – о поражении «Реала» в матче с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после домашнего поражения в матче с «Барселоной» (0:4).

«Команда не похожа на себя, всё не так. Начало было хорошим, но, пропустив гол, мы потеряли контроль. Они воспользовались нашими ошибками и реализовали свои моменты. В перерыве я попросил игроков больше атаковать, но забить не получилось, и появились проблемы в защите — «Реал» пропустил два в начале второго тайма.

В «эль класико» не бывает лёгких матчей, болельщики всегда ждут от нас победы. Сегодня мы проиграли, но у нас есть преимущество. Будем сохранять спокойствие.



Не нужно устраивать драму. В следующие две недели нам надо хорошо отдохнуть и подготовиться. Сегодняшнее поражение — это моя вина, тренера», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, встреча 29-го тура Примеры проходила на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:0. В составе гостей отличились Рональд Араухо, Ферран Торрес и дважды Пьер-Эмерик Обамеянг.

Гол Обамеянга в матче «Реал» — «Барселона».

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